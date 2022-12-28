Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шоу Плющенко «Снегурочка» побило мировой рекорд по числу участников

Шоу Плющенко «Снегурочка» побило мировой рекорд по числу участников
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что сегодня, 28 декабря, во время премьеры ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» в Москве, был обновлён мировой рекорд по числу участников.

«Сегодня мы побили рекорд Европы и мира по числу участников в одном ледовом шоу. Предыдущий рекорд принадлежал тоже нам – 120 человек. Сегодня выступало артистов балета, тех, кто пел, а также фигуристов 139 человек. Никто в мире подобного не делал. Хочу поблагодарить за постановку заслуженного артиста России Сергея Филина», – приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».

В главных ролях шоу «Снегурочка» выступили серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. Заболевшего Евгения Плющенко заменил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. Трусова ранее снялась с чемпионата России в день короткой программы из-за высокой температуры. Кондратюк не смог завершить выступление на ЧР из-за травмы спины.

«Саша сегодня — единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая делала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – сказала Рудковская.

«Деньги Плющенко надо отработать». Кондратюк променял ЧР на шоу и вызвал гнев фанатов «Деньги Плющенко надо отработать». Кондратюк променял ЧР на шоу и вызвал гнев фанатов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022