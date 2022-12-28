Шоу Плющенко «Снегурочка» побило мировой рекорд по числу участников

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что сегодня, 28 декабря, во время премьеры ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» в Москве, был обновлён мировой рекорд по числу участников.
«Сегодня мы побили рекорд Европы и мира по числу участников в одном ледовом шоу. Предыдущий рекорд принадлежал тоже нам – 120 человек. Сегодня выступало артистов балета, тех, кто пел, а также фигуристов 139 человек. Никто в мире подобного не делал. Хочу поблагодарить за постановку заслуженного артиста России Сергея Филина», – приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».
В главных ролях шоу «Снегурочка» выступили серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. Заболевшего Евгения Плющенко заменил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. Трусова ранее снялась с чемпионата России в день короткой программы из-за высокой температуры. Кондратюк не смог завершить выступление на ЧР из-за травмы спины.
«Саша сегодня — единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая делала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – сказала Рудковская.
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