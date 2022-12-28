Самарин рассказал, какой совет Плющенко запомнился ему больше всего
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 по фигурному катанию Александр Самарин рассказал, какой услышанный в детстве совет двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запомнился ему больше всего.
«У меня отложился совет о группировке. С самого детства я помню, что группировка должна быть плотной. Чтобы не было щелей вообще и чтобы воздух не просочился для улучшения аэродинамики. Это я запомнил.
Когда я был маленьким, он приезжал на мастер-класс в Краснодар после Олимпиады. Была возможность выйти на лед и покататься рядом с ним. Я маленький какие-то отрывки из своих программ наяривал. Было здорово. Я помню, что он что-то мне объяснял, подсказывал. Как минимум это отпечаталось в голове», — приводит слова Самарина Sport24.
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