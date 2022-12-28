«Проблема пока не решена». Марк Кондратюк — о выступлении в шоу с травмой спины

Олимпийский чемпион в команде, российский фигурист Марк Кондратюк после дебюта в шоу «Снегурочка» в Москве не смог сказать, на каких следующих соревнованиях он сможет выступить.

На прошлой неделе Кондратюк снялся с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за травмы спины. Проблемы со спиной начались у Марка на этапе Гран-при в Самаре, где он с трудом выступил в произвольной программе, а по возвращении в Москву был госпитализирован для восстановления. Из-за этого Кондратюк пропустил чемпионат России по прыжкам.

«По поводу будущих стартов ничего не могу сказать. Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры. Стараюсь максимально быстро восстановиться к ближайшим стартам, но проблема есть, и пока она не решена», — приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».

Кроме Кондратюка в шоу «Снегурочка» выступила серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова, которая ранее снялась с чемпионата России из-за высокой температуры. Заболевшего Евгения Плющенко заменил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин.