Евгений Плющенко: всё есть. Частных самолётов нет, но мы к этому стремимся

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что получил в подарок на сорокалетие, которое отмечал в ноябре.
«Любовь моей жены, внимание. Честно скажу – есть всё. Ну, всё. Частных самолётов нет, но мы к этому стремимся. Яхты – это всё будет. Мы пашем, работаем для этого. Это всё будет. Всё есть на сегодня. У нас есть великолепное шоу, где полные аншлаги.
Чем Яну радую? Вот расскажу историю. У меня был тур в Японии, а Яна говорит: сумку хочу. Ну такую вот из крокодила или там какого-то этого… Ну, я пошёл купил сумку. Приезжаю с этой сумкой домой – она стоит как чугунный мост. Я дарю эту сумку, а она смотрит и говорит: «Жень, ну что ты купил? Что за цвет вообще? Что это такое, мне эта сумка не нужна». Ну ладно, хорошо. Она говорит: «Я подарю её маме».
Вот она мне тоже что-то там подарила – я не помню, часы какие-то. Я говорю: «Ян, ну они мне не нравятся, они мне не нужны. И вот мы договорились, что если что мы дарим друг другу, то чтобы это было действительно носибельно или нравилось», — сказал Плющенко в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
«У меня обычно это ювелирные украшения, а у него всякие вездеходы по болоту, снегоходы», — добавила супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская.
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