«Это моя больная тема». Евгений Плющенко рассказал о старшем сыне

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём сыне от первого брака – 16-летнем Егоре. В первом браке Плющенко состоял с июня 2005 года по февраль 2008-го.

«Очень редко видимся. Это моя больная тема. Он сейчас находится в Петербурге, с мамой живет.

Пришлось ли заново завоевывать его доверие после развода с его матерью? Я никогда не пытался завоевывать чьё-то доверие. У него есть отец, настоящий отец – это я. Если есть желание у моего сына общаться со мной, приезжать – у него эта возможность есть. Я всегда его жду, если он хочет постоянно жить – пускай живёт постоянно, я приложу для этого все усилия. Если ему что-то нужно, какая-то помощь, то я с удовольствием это сделаю. Если ему нужно хорошее обучение, то я постараюсь это сделать.

Но у него должно быть уже в 16 лет своё мнение, своё решение, своё я. К сожалению, у нас общение минимальное. Но это и ребёнок не хочет. Прежде всего. Он был у нас летом, приехал ненадолго, буквально на несколько часов. Мы ездили, кстати, на Мальдивы с ним. Может быть, у него есть какая-то обида, я думаю, что больше идёт от его мамы. Я это прекрасно знаю. И, к сожалению, вот этой свободы мама-то и не даёт.

Когда ребёнок приезжает к отцу и сразу убегает в комнату, а там постоянно докладывает, что там происходит… Если честно, я ластиком стер мою прошлую жизнь – и такой счастливый! Сына, конечно, не стереть. И я сказал: что нужно, если это будет искренне, можно же поменять много. 100 процентов.

Я готов поменяться, готов настроить и наладить нормальную жизнь. И у меня, кстати, всегда было желание, чтобы сын был со мной. И в своё время я, как многие, кстати, мог сделать так, чтобы ребёнок мог быть и со мной. Но я не стал этого делать. Я оставил сына матери», — сказал Плющенко в программе «Секрет на миллион» на НТВ.