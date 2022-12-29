Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у Евгения Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники, поскольку тот с любовью подходит к своей работе.
«У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени. Когда человек с любовью подходит к своей работе, результат придёт. Он тренирует от сердца, и ученики это чувствуют», — цитирует Тарасову Sport24.
40-летний Евгений Плющенко является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. После завершения карьеры он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко». В его академии занимаются такие спортсмены, как Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и другие.
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