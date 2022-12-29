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«Рада, что сделала четверной тулуп». Валиева поделилась впечатлениями от прошедшего ЧР

«Рада, что сделала четверной тулуп». Валиева поделилась впечатлениями от прошедшего ЧР
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске.

«Как прошёл чемпионат России? На самом деле волнительно очень, потому что после короткой программы я не попала на пьедестал. Поэтому в произвольной программе нужно было сделать максимум. Я почти что всё сделала. Я очень рада, что сделала четверной тулуп, потому что на последних стартах у меня не получался даже один, а тут сразу два. И прямо очень горжусь собой», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро».

Валиева заняла на турнире второе место, уступив Софье Акатьевой. Третьей стала Елизавета Туктамышева.

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