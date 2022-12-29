Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года в связи со вступлением в силу нового федерального закона.

«Федерация фигурного катания на коньках города Москвы информирует все заинтересованные стороны о том, что с 1 января 2023 г. вступает в силу Федеральный закон № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 30 апреля 2021 г.), а также Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые будут формировать и регулировать систему спортивной подготовки в России.



В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределённый срок», — говорится в заявлении организации.

Отметим, что в московский календарь соревнований по фигурному катанию входят Кубок города Москвы и Кубок Первого канала.