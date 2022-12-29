Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года в связи со вступлением в силу нового федерального закона.
«Федерация фигурного катания на коньках города Москвы информирует все заинтересованные стороны о том, что с 1 января 2023 г. вступает в силу Федеральный закон № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 30 апреля 2021 г.), а также Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые будут формировать и регулировать систему спортивной подготовки в России.
В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределённый срок», — говорится в заявлении организации.
Отметим, что в московский календарь соревнований по фигурному катанию входят Кубок города Москвы и Кубок Первого канала.
- 29 декабря 2022
-
14:05
-
13:40
-
13:39
-
13:19
-
13:15
-
12:50
-
12:04
-
11:29
-
11:15
-
10:05
-
00:50
-
00:29
-
00:04
- 28 декабря 2022
-
23:25
-
22:24
-
22:12
-
21:54
-
20:57
-
19:21
-
16:50
-
11:15
-
10:17
-
09:54
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 27 декабря 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:12
-
21:00
-
20:58
-
20:27
-
19:57
-
19:33