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ФФККР: Кубок Первого канала и прочие запланированные мероприятия состоятся в полном объёме

ФФККР: Кубок Первого канала и прочие запланированные мероприятия состоятся в полном объёме
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировала заявление Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), которая сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года в связи со вступлением в силу нового федерального закона.

«Все спортивные мероприятия, запланированные ФФККР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объёме. Этот турнир включён в календарь соревнований Федерации фигурного катания на коньках России в этом сезоне.

Информация, опубликованная на одном из спортивных сайтов, не является достоверной, поскольку речь в ней идёт о стартах, проводимых ФФКК Москвы», — говорится в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России.

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