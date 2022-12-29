«Пользуйтесь этим в спорте!» Боброва — о показательном номере Валиевой

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о показательном номере Камилы Валиевой на чемпионат России по фигурному катанию в образе главной героини из сериала «Уэнсдей».



Боброва. Это было очень прикольно. Я смотрела этот сериал. По статистике, Netflix очень много собрал просмотров за этот сериал, но самый пик пришёлся на то, когда в соцсетях начали повторять этот танец. Самое смешное, что у нас было несколько таких показательных номеров. Шанаева/Дрозд тоже катались под «Уэнсдей» – этот же костюм, эти же движения, и вот такого, кажется, у нас ещё не было. Настолько была взрывная идея!

Я слежу за Камилой в соцсетях, она ходит к своей подруге на танцы, и у неё получается это на лёд переносить. Пользуйтесь этим в спорте!

Журанков. Бетина Попова ещё весной говорила, что не используют хореографический потенциал девочек, а он очень разнообразный.