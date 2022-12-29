Боброва: Трусова могла откатать на чемпионате России, но стоило ли это того?

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о возможности Александры Трусовой выступить на чемпионате России по фигурному катанию. Фигуристка пропустила турнир из-за болезни.
«Трусова заболела ещё раньше. Слегла с температурой 39, а многие с ней общаются близко, и встал вопрос, чтобы она никого не заразила. Вроде как хотели приезжать на чемпионат России, доехала она до Красноярска и не выступила в итоге. У тебя сложный сезон, тебе нужно из раза в раз на соревнованиях что-то доказывать – себе, судьям, болельщикам, федерации и т. д. Когда большая температура и болезнь, очень опасно кататься, потому что это невероятная нагрузка на сердце. Мы всегда смотрели по состоянию: насколько важный старт и важно откатать либо поберечься. Она могла откатать, возможно, неплохо, но стоило ли это того, учитывая, что мы никуда не отбираемся? Чтобы после этого ещё неделю в лежку лежать и с осложнениями какими-нибудь. Поэтому с врачами приняли решение, что не будет выступать.
Есть ли смысл на морально-волевых выходить, задыхаясь, доползая с тройными, занимая не 1–3-е место? Если выходить, то надо бороться за самые высокие места. Мы желаем Саше здоровья, возвращения на лёд без осложнений», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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