«Фикция и филькина грамота». Журанков — о завышенных компонентах у одиночников

Комментатор Андрей Журанков высказался о высокой оценке за компоненты бронзового призёра чемпионата России Александра Самарина и других одиночников.

«Так быть не должно – это моя точка зрения. Программы Мозалёва, особенно короткая, как она получилась у Андрея – они были прекрасные. И за короткую они получают одинаковые с Самариным компоненты — 45,21. Разнообразие работы коньком у Мозалёва, рисунок его программ, хореография, которая до конца им выдержана, интересные положения рук, тела, повороты – это всё в мозалёвских программах есть. У Саши Самарина другой стиль катания. У Саши Самарина стиль атлетичный, мощный, энергетически затратный, спортивный. Это другое направление. В чём смысл? В том, что оценка за компоненты должна один стиль отличать от другого. У нас этого не происходит.



Компоненты у Самарина в произвольной – тут вообще простая история. 91,91. Ой, друзья мои, я скажу так: на международной арене эти 91,91 превратились бы не более чем в 75. Потому что я специально сегодня просмотрел компоненты японцев – свыше 90 баллов было только у Сёмы Уно, победителя финала Гран-при. У Малинина было 76. Японцы с их коньком, выверенной хореографией – у них там были коэффициенты по сезону – 75, 78, 81. К сожалению, продолжается та же история, в России мы видим не те реальные компоненты, которые должны быть. Из-за этого получается такая ситуация, когда у Самарина завышенные, а у Мозалёва ближе к реальности, а по факту заниженные. Конечно же, и у Жени Семененко с Петром Гуменником не было бы 93,54 и 92,54. Мы видим, что все эти оценки – по международным меркам фикция и филькина грамота», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».