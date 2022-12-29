Журанков: несмотря на чемпионство Семененко, для меня это был чемпионат Гуменника

Комментатор Андрей Журанков высказался об итогах чемпионата России – 2023 в мужском одиночном катании.

Евгений Семененко и Пётр Гуменник по сумме двух выступлений набрали одинаковое количество баллов. По действующим правилам чемпионом стал ученик Татьяны и Алексея Мишиных, уверенно выигравший произвольную программу. Однако накануне лучшим в короткой программе был подопечный Вероники Дайнеко.

«Несмотря на чемпионство Семененко, для меня это был чемпионат Гуменника. Мне кажется, что для большинства это был чемпионат Гуменника. То ли мы недооценивали его в предыдущие годы и по сезону, хотя было видно, как он прибавляет. И в прыжковом турнире было видно, как он вырос и как готов – созрел, окреп для этого результата. Потрясающая короткая!» — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».