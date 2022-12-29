Боброва — о жалобах Худайбердиевой на хейт: а на что она рассчитывала? Зачем это читать?

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о жалобах Елизаветы Худайбердиевой на хейт в соцсетях.
Из-за того, что сильнейшие российские танцевальные дуэты последних лет по разным причинам пропустили национальное первенство, пара Худайбердиевой с Егором Базиным стала главным фаворитом соревнований и завоевала золото чемпионата России. Однако в обоих танцах фигуристы допустили ряд грубых ошибок.
«Лиза написала пост в своих соцсетях, поблагодарив всех-всех-всех, и сказала, что то количество негатива, которое на неё свалилось, сломало её. Была такая фраза от Лизы. И тут у меня вопрос – на что ты рассчитывала, когда становишься без пяти минут первой парой России и когда вся страна смотрит на тебя? Ты же должна понимать, что всем понравиться невозможно. И хейт точно будет.
Второй момент – вы падали-падали-падали. Зачем это читать? Ты же реально понимаешь, что вас там, скорее всего, по головке не погладят. И это действительно так: залезть в комментарии – там волосы дыбом становятся. Зачем это читать, если ты так на это реагируешь? Либо ты морально к этому готов, либо ты закрываешься от этого полностью, идёшь на лёд и тренируешься, не обращая ни на кого внимания», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
«Они стали первой парой России, но ментально не были готовы быть первой парой страны», — добавил Журанков.
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