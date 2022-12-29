«Чувствую эту роль, мне нравится её катать». Анна Щербакова — о шоу «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своём участии в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Щербакова исполняет роль принцессы Леи и катается в паре с бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 Артуром Гачинским.

«Что самое интересное в спектакле, какой новый опыт? Здесь у меня есть как сольные, так и парные номера. Так как мы оба одиночники, для начала это такой достаточно удачный опыт. Не самые сложные и опасные элементы, скорее, я просто учусь взаимодействовать со всеми участниками шоу.



Я летала, когда мы катали «Шахерезаду», в этом шоу не будет никаких полётов.



Мне очень нравится эта роль. Мне кажется, я в ней органична, я чувствую эту роль, мне нравится её катать. Такая светлая, искренняя, открытая», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.