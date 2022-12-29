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Анна Щербакова высказалась об отношениях с Алиной Загитовой

Анна Щербакова высказалась об отношениях с Алиной Загитовой
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась об отношениях с Алиной Загитовой, которая ранее исполняла роль принцессы Леи в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Щербакова катается в паре с бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 Артуром Гачинским. Ранее олимпийские чемпионки вместе вели телепроект «Ледниковый период».

«Давала ли Алина советы? У нас как-то не принято советы давать (улыбается). Мы просто дружим, общаемся, у нас есть много разных других тем для общения (смеётся)», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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