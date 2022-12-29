Алина Загитова подарила болельщикам новогоднюю импровизацию на льду. Видео
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала новогоднюю ледовую импровизацию под мелодию Experience итальянского композитора Людовико Эйнауди. Видео номера Загитова опубликовала в соцсетях.
Загитова – обладательница всех возможных титулов в фигурном катании (чемпионка мира, Европы, России, победительница Олимпийских игр и финала Гран-при). В декабре 2019 года она объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Алина учится на факультете журналистики и работает на Первом канале в качестве ведущей и корреспондента. Фигуристка по-прежнему тренируется в группе Этери Тутберидзе и выступает в ледовых шоу, а также часто является почётным гостем на различных мероприятиях.
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