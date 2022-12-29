Медведева: я выиграла почти всё, что хотела, выбрала свой путь с точки зрения здоровья

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева объяснила, почему выступает в ледовых шоу, но не возвращается к соревнованиям.
Медведева исполнит роль Дороти в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Ледовый спектакль пройдёт в «Лужниках» 29 и 30 декабря 2022 года и 2–7 января 2023 года.
«Фигурное катание — это красиво, и травмоопасный вид спорта, на который интересно смотреть как на цирк. У нас молодой вид спорта, если к 18 годам всё выиграл, думаешь, кататься дальше или нет, возможно, есть другие цели в жизни. Все выбирают свой путь — я выиграла почти всё, что хотела, выбрала свой путь с точки зрения здоровья, наверное, у меня сейчас есть возможность реализовать себя творчески», — приводит слова Медведевой ТАСС.
- 29 декабря 2022
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