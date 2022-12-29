Евгения Медведева рассказала, в чём видит единственный смысл жизни

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что является для неё главным смыслом жизни.

«Хочется пожелать вам в новом году очень много любви, потому что меня часто спрашивают, в чём смысл жизни, думая, что нет ответа на этот вопрос. Действительно, ответ у всех разный, но у меня один-единственный — это любовь. Любовь должна быть повсюду — любовь к своему делу, к животным, к семье, к фигурному катанию, к конфетам. Любовь повсюду. Если мы не живём и не окружаем себя этим чувством, жизнь проходит впустую, поэтому любите и будьте любимы», — приводит слова Медведевой «РИА Новости Спорт».

Перед сезоном-2020/2021 Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор не выступала в соревнованиях. Фигуристка работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.