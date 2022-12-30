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Александра Трусова — о главных моментах года: Олимпиада и первый совместный отдых с Марком

Александра Трусова — о главных моментах года: Олимпиада и первый совместный отдых с Марком
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова рассказала о самых главных и запоминающихся моментах 2022 года.

«Этот год для меня был очень насыщенным и интересным. Самое главное событие — конечно, Олимпиада! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент очень сложно. Я рада, что получилось сделать пять четверных именно на Играх. Никогда этого не забуду! Также очень запоминающимся — на всю жизнь — был отдых в Дубае. Наш первый совместный отдых с Марком», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Напомним, Трусова пропустила прошедший чемпионат России по фигурному катанию. Турнир выиграла Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третье место заняла Елизавета Туктамышева.

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