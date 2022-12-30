Александра Трусова — о главных моментах года: Олимпиада и первый совместный отдых с Марком
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова рассказала о самых главных и запоминающихся моментах 2022 года.
«Этот год для меня был очень насыщенным и интересным. Самое главное событие — конечно, Олимпиада! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент очень сложно. Я рада, что получилось сделать пять четверных именно на Играх. Никогда этого не забуду! Также очень запоминающимся — на всю жизнь — был отдых в Дубае. Наш первый совместный отдых с Марком», — цитирует Трусову «Матч ТВ».
Напомним, Трусова пропустила прошедший чемпионат России по фигурному катанию. Турнир выиграла Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третье место заняла Елизавета Туктамышева.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
11:01
-
10:20
-
09:51
- 29 декабря 2022
-
22:08
-
21:51
-
21:06
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:01
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:45
-
16:20
-
16:15
-
15:57
-
15:30
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:39
-
13:19
-
13:15
-
12:50
-
12:04
Партнерский контент