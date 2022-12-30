«Я больше хотел играть в хоккей». Кацалапов рассказал, как пришёл в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов российский спортсмен Никита Кацалапов рассказал, как пришёл в фигурное катание.

«С самого детства мама регулярно водила меня на каток, тренировала и настойчиво добивалась того, чтобы я делал успехи в фигурном катании. Я очень благодарен ей за всё, что она вложила и продолжает вкладывать в меня.

Мне очень нравилось кататься, но, будучи подростком, я больше хотел играть в хоккей. При этом я понимал, что у меня многое получается в фигурном катании, а близкие и тренеры убеждали меня в том, что у меня талант именно в этом виде спорта. И тут в 18 лет я выиграл чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Тогда случилась моя первая серьёзная победа и я до конца поверил в то, что нахожусь на правильном пути», — приводит слова Кацалапова издание Grazie.