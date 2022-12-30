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Автор музыки к сериалу «Уэнсдей» выложил в соцсетях выступление Валиевой

Автор музыки к сериалу «Уэнсдей» выложил в соцсетях выступление Валиевой
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Американский музыкант и композитор Дэнни Эльфман, который создал музыку к сериалу «Уэнсдэй», оценил показательный номер фигуристки Камилы Валиевой в образе главной героини сериала на минувшем чемпионате России.

Данни Эльфман разместил в своих социальных сетях видеоролик с выступлением спортсменки на чемпионате России, отметив Валиеву на видео. Также музыкант опубликовал картинку с олимпийскими кольцами.

На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Камила Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.

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