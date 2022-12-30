Камила Валиева отреагировала на зарубежные публикации о её танце Уэнсдэй

Фигуристка Камила Валиева отреагировала на публикации в зарубежных СМИ и соцсетях сообщений, посвящённых её показательному номеру в образе главной героини сериала «Уэнсдэй».
«Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голливудским фильмам, в том числе и к сериалу Wednesday, опубликовал мою версию танца у себя в «сториз»! Неожиданная и очень приятная новость!
Также о выступлении написали не только российские СМИ, но и международные издания: Cosmopolitan, TODAY, NBC, Business Insider, CNN Sports, People, Insider, Billboard. Большое спасибо всем за этот фидбэк! Невероятно здорово получить такой подарок под Новый год!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
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