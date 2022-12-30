Александр Коган: в новом году нас ждут новые яркие турниры!

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган подвёл итоги 2022 года и поздравил фигуристов и болельщиков с праздником.



«Минувший год был очень сложным и неоднозначным для российских фигуристов. С одной стороны, мы вспоминаем блистательное выступление наших спортсменов на этапах Гран-при ISU, чемпионате Европы и Олимпийских играх, с другой – испытываем горечь и чувство сожаления, что вследствие санкций, которым подвергся весь российский спорт, они были лишены возможности участвовать в чемпионате мира и других международных стартах уже нового сезона.

Неопределённость и сейчас не даёт нам покоя. Но ФФККР постаралась сделать всё от неё зависящее, чтобы отечественное фигурное катание продолжало развиваться и наши фигуристы могли радовать нас новыми достижениями. И сейчас нам есть чем гордиться: наш вид спорта не стоит на месте — помимо традиционных, появляются новые внутрироссийские турниры, о которых уже говорит всё мировое сообщество фигурного катания. Наши тренеры – лучшие в мире, продолжают работать, а выступления наших спортсменов не остаются незамеченными, даже несмотря на то, что россияне не участвуют в международных соревнованиях. И хочу напомнить, что и в новом году нас ждут новые яркие турниры!

Дорогие друзья, в эти новогодние дни мы все готовим подарки родным и близким, встречаемся с друзьями, загадываем желания… Пусть все они сбудутся в наступающем году! Также от имени ФФККР и от себя лично хочу пожелать всем спортсменам, тренерам, специалистам и вам, уважаемые поклонники фигурного катания, здоровья, душевной стойкости, преданности своему делу, благополучия и процветания! Пусть в новом году вам во всём сопутствует успех и никогда не покидают оптимизм и удача!» — приводит поздравление Когана пресс-служба ФФККР.