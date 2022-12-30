Тарасова и Морозов: до конца этого сезона мы точно не уйдём

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов заверили болельщиков, что завершат сезон-2022/2023.

На чемпионате России – 2023 Тарасова и Морозов заняли третье место, допустив ошибки как в короткой, так и в произвольной программе.

«До конца этого сезона мы точно не уйдём, 100%. А дальше будем смотреть», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

«В чём наша мотивация? Сложный вопрос. Международных стартов у нас нет, сезон своеобразный, турниры только внутри страны. Поэтому просто катаемся после Олимпиады. Больших титулов в этом году не заработаем. Так что есть место для того, чтобы пробовать какие-то новые вещи, эксперименты. Что-то пробуешь, смотришь, работает или нет, себе в копилочку откладываешь», — сказал Морозов.