Тарасова и Морозов: до конца этого сезона мы точно не уйдём

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов заверили болельщиков, что завершат сезон-2022/2023.
На чемпионате России – 2023 Тарасова и Морозов заняли третье место, допустив ошибки как в короткой, так и в произвольной программе.
«До конца этого сезона мы точно не уйдём, 100%. А дальше будем смотреть», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
«В чём наша мотивация? Сложный вопрос. Международных стартов у нас нет, сезон своеобразный, турниры только внутри страны. Поэтому просто катаемся после Олимпиады. Больших титулов в этом году не заработаем. Так что есть место для того, чтобы пробовать какие-то новые вещи, эксперименты. Что-то пробуешь, смотришь, работает или нет, себе в копилочку откладываешь», — сказал Морозов.
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