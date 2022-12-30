Тарасова и Морозов рассказали, как усложнят программу к финалу Гран-при России

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, будут ли усложнять программу к финалу Гран-при России.
На чемпионате России – 2023 Тарасова и Морозов заняли третье место, допустив ошибки как в короткой, так и в произвольной программе. В прыжковом турнире в Санкт-Петербурге Евгения и Владимир исполнили четверной подкрут.
«Усложнение будет, но не подкрут, скорее всего, а прыжковый каскад. Мы его активно тренируем. Пусть пока он на старте не получился, в планах он остаётся. Просто над ним ещё надо поработать», — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».
Речь о каскаде тройной тулуп – двойной аксель – двойной тулуп, который не получился у Тарасовой и Морозова в произвольной программе на первенстве страны в Красноярске.
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