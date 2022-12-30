Официальный аккаунт сериала «Уэнсдей» опубликовал номер Камилы Валиевой

Официальный аккаунт сериала «Уэнсдей» разместил в своих соцсетях пост американского музыканта и композитора Дэнни Эльфмана, создавшего музыку к сериалу «Уэнсдей». Публикация посвящена показательному номеру фигуристки Камилы Валиевой в образе главной героини сериала на чемпионате России — 2023.

В посте Эльфмана содержится видеоролик с выступлением фигуристки на на гала-шоу чемпионата страны, а также картинка с олимпийскими кольцами.

Фото: Соцсети сериала «Уэнсдей»

На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.

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