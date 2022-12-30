Официальный аккаунт сериала «Уэнсдей» опубликовал номер Камилы Валиевой

Официальный аккаунт сериала «Уэнсдей» разместил в своих соцсетях пост американского музыканта и композитора Дэнни Эльфмана, создавшего музыку к сериалу «Уэнсдей». Публикация посвящена показательному номеру фигуристки Камилы Валиевой в образе главной героини сериала на чемпионате России — 2023.
В посте Эльфмана содержится видеоролик с выступлением фигуристки на на гала-шоу чемпионата страны, а также картинка с олимпийскими кольцами.
Фото: Соцсети сериала «Уэнсдей»
На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
- 30 декабря 2022
-
21:51
-
21:27
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
19:20
-
18:48
-
18:29
-
18:04
-
17:05
-
13:03
-
12:55
-
12:07
-
11:01
-
10:20
-
09:51
- 29 декабря 2022
-
22:08
-
21:51
-
21:06
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:01
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:45
-
16:20