Елизавета Туктамышева: не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании 26-летняя Елизавета Туктамышева рассказала о желании получить второе высшее образование, не имеющее отношения к фигурному катанию.

Ранее Туктамышева окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге по специальности «Тренер».

«Цель есть, но она немножко абстрактная пока. Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию — менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство… Мне очень хочется поставить точку в своём образовании, у меня уже есть диплом университета Лесгафта, я тренер, но мне не хватает этого, мне хочется развиваться.

Для меня это сейчас очень важно. Мне уже 26, и я не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», — приводит слова Туктамышевой «РБК Спорт».

При этом Елизавета добавила, что карьеру завершать пока не собирается. На недавнем чемпионате России в Красноярске Туктамышева стала бронзовым призёром.