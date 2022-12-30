Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании 26-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к смене спортивного гражданства фигуристами во время отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Я отношусь к таким решениям абсолютно спокойно. Человек всегда выбирает, что ему более комфортно и в каком-то плане выгодно. Поэтому я могу только порадоваться за тех людей, кто смог понять, что ему нужно, и двигаться в этом направлении, потому что это сложный шаг на самом деле – смена страны. Осуждать таких спортсменов я точно не имею права и не хочу», — сказала Туктамышева в эфире телевидения РБК.
На недавнем чемпионате России в Красноярске Туктамышева стала бронзовым призёром.
- 30 декабря 2022
-
23:22
-
23:03
-
22:50
-
21:51
-
21:27
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
19:20
-
18:48
-
18:29
-
18:04
-
17:05
-
13:03
-
12:55
-
12:07
-
11:01
-
10:20
-
09:51
- 29 декабря 2022
-
22:08
-
21:51
-
21:06
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:01
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30