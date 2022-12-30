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Туктамышева рассказала, как относится к смене спортивного гражданства фигуристами

Туктамышева рассказала, как относится к смене спортивного гражданства фигуристами
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Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании 26-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к смене спортивного гражданства фигуристами во время отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Я отношусь к таким решениям абсолютно спокойно. Человек всегда выбирает, что ему более комфортно и в каком-то плане выгодно. Поэтому я могу только порадоваться за тех людей, кто смог понять, что ему нужно, и двигаться в этом направлении, потому что это сложный шаг на самом деле – смена страны. Осуждать таких спортсменов я точно не имею права и не хочу», — сказала Туктамышева в эфире телевидения РБК.

На недавнем чемпионате России в Красноярске Туктамышева стала бронзовым призёром.

«Пока не ощутил что-то трагичное, не поймёшь, что это просто спорт». Беседа с Туктамышевой «Пока не ощутил что-то трагичное, не поймёшь, что это просто спорт». Беседа с Туктамышевой
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