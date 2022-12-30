Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удаётся конкурировать с юными фигуристками

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании 26-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удаётся конкурировать с 15–16-летними фигуристками.
На недавнем чемпионате России в Красноярске Туктамышева стала бронзовым призёром.
«Во-первых, то, что я выучила тройной аксель, это, конечно, мне очень помогло. Без тройного акселя я бы не смогла конкурировать. Это уже заявка на достаточно сложный контент и, собственно, конкуренцию. Плюс со мной работает всегда Алексей Николаевич Мишин. Он в меня верит, помогает, он не сомневался во мне никогда. То есть, если у меня были какие-то сомнения: что же делать, у меня ничего не получится, он всегда говорил: «Лиза, ты не знаешь своих возможностей». И всё. И я думала: да, наверное, не знаю, а Алексей Николаевич знает. И его вера передавалась мне, и я начинала верить, что это возможно», — сказала Туктамышева в эфире телевидения РБК.
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