Нагасу — о номере Валиевой: ничто так не заставит забыть о допинге, как вирусный танец

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях американская фигуристка Мирай Нагасу раскритиковала пользователей соцсетей, которые массово репостят показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России – 2023. 16-летняя фигуристка исполняет популярный танец главной героини сериала «Уэнсдей».

Фото: Соцсети Мирай Нагасу

«Ничто так не заставит всех забыть о неразрешённом допинговом скандале, как вирусный танец.

Очевидно, что многие неправильно понимали ситуацию, когда репостили видео. Видела его во многих новостных агентствах, и каждый раз думала: «А как же сборная США и другие страны?» Они соревновались честно, а сейчас находятся в подвешенном состоянии, ожидая медали», – написала Нагасу в своих соцсетях.