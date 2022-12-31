Нагасу: американские СМИ должны пересмотреть свою позицию по поводу постов о Валиевой

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях американская фигуристка Мирай Нагасу обратилась к американским СМИ, которые массово осветили показательный номер Камилы Валиевой в образе главной героини сериала «Уэнсдей».
«Я бы хотела, чтобы американские СМИ пересмотрели свою позицию по поводу этих постов. Не будем забывать о непрекращающемся допинговом скандале и о спецоперации (слово изменено в соответствии с законодательством РФ), которая продолжается», — написала Нагасу в социальных сетях.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.
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