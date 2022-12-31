Канадка Дюамель — о постах с Валиевой: отвратительное оскорбление для фигуристов США

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель высказалась о постах американского телешоу Today с россиянкой Камилой Валиевой. До этого на сайте Today также публиковали статью о номере Валиевой в образе главной героини сериала «Уэнсдей».
«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и её команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху. Today, это совершенно неуважительно», – написала Дюамель в социальных сетях.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.
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