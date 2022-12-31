Роднина прокомментировала реакцию американских фигуристок на публикацию с Валиевой

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина поделилась мыслями о реакции на номер россиянки Камилы Валиевой. Выступление фигуристки в образе из сериала «Уэнсдей» опубликовало американское телешоу Today. Это действие вызвало резонанс среди американских фигуристок, которые попросили удалить видео.

«Всегда всё хорошее очень часто вызывает раздражение, есть такой момент. Наши девочки катаются хорошо. Раздражение во многом связано с неопределённостью, которая есть в этом вопросе и в этой ситуации. Был обнаружен запрещённый препарат, но кто за это должен понести ответственность?



Как за несовершеннолетнюю, за неё в этом отвечают родители, тренер и врач. Люди хотят иметь больше ясности, вот и всё. История эта длинная. Она выступает, она катается и очень прилично выступила на чемпионате России. Неопределённость вызывает разные суждения в этом вопросе, но если не нравится — не смотрите. Но видно хорошо катается и поэтому смотрят», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».