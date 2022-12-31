Никита Кацалапов: этот год я запомню на всю жизнь

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте со своей супругой Викторией Синициной, поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
«С наступающим Новым годом, ребята!!! Этот год был, наверное, самым ярким и насыщенным! Наполнен самыми разными эмоциями, свершениями, тёплыми и важными событиями.
Хочу поблагодарить всех, кто был с нами в этом году, и пожелать всего самого-самого лучшего! Этот год я запомню на всю жизнь: Олимпиада, свадьба, невероятные проекты и много другого и нового для меня! Очень много целей достигнуто, но всё ещё впереди!
Всем желаю ярких событий, исполнения заветных мечт, здоровья и счастья в Новом 2023 году!!! С праздником вас, друзья!!!» — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
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