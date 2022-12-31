«Хватит прятать лицо». Камила Валиева — о новом финале произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, почему изменила концовку произвольной программы на чемпионате России – 2023.

Произвольная программа Валиевой рассказывает о событиях Олимпиады в Пекине. Тогда, ожидая решения CAS о возможности выступления в личном турнире, Валиева прятала лицо, проходя мимо представителей СМИ.

«Я рассказываю историю. Когда делишься ей с публикой и передаёшь все свои эмоции, которые ощущаешь… если ты ещё и чисто откатал, то в конце невероятные эмоции: и радость за то, что всё получилось, и эмоции от того, что ты здесь на публике, и столько людей тебя любят и обожают, поддерживают, приезжают почти на каждый старт. Это любовь.

Поменялась концовка – капюшон мне больше не нужен. Та история, которая была, уже прошла. Я спокойно живу дальше, стараюсь соревноваться, радовать людей, радовать тренеров, которые меня в то время поддерживали и сейчас поддерживают — поэтому такая интересная концовка, что, пожалуй, хватит прятать лицо. Правда, всё хорошо», — сказала Валиева во влоге Алины Загитовой.