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Камила Валиева с катка ВДНХ поздравила болельщиков с Новым годом

Камила Валиева с катка ВДНХ поздравила болельщиков с Новым годом
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Российская фигуристка Камила Валиева поздравила болельщиков с наступающим новым годом.

Перед праздником Валиева пришла покататься на коньках на общедоступный каток ВДНХ.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим новым годом! Ведь совсем скоро уже будет 12 часов ночи. Мы пришли вместе со всеми кататься на ВДНХ-арену. Шапка имеется, очки для новогоднего настроения имеются. Надеюсь, у вас всё хорошо», — говорит Валиева в видео.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

В 2022 году Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Однако награждение до сих пор не состоялось, так как перед церемонией стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном 25 декабря 2021 года. Сейчас расследованием занимается уже Спортивный арбитражный суд.

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