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Фигуристка Радионова объявила о помолвке с футболистом Кучаевым

Фигуристка Радионова объявила о помолвке с футболистом Кучаевым
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Фигуристка Елена Радионова сообщила, что приняла предложение футболиста московского ЦСКА Константина Кучаева выйти за него замуж.

«Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала «да», — написала Радионова в социальных сетях и прикрепила к сообщению совместную фотографию с Кучаевым.

Пара открыто рассказала о своих отношениях в 2020 году.

23-летняя Радионова является чемпионкой России, двукратной вице-чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным призёром финала Гран-при, а также первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниорок.

24-летний Кучаев с 2017 года выступает за ЦСКА. Он является двукратным серебряным призёром чемпионата России. С января по июнь 2022 года Константин находился в аренде в казанском «Рубине».

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