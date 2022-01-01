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Александра Трусова опубликовала новогодние фотографии

Александра Трусова опубликовала новогодние фотографии
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новогодний пост в социальных сетях.

«С Новым 2023 годом!» — написала Трусова, прикрепив к сообщению новогодние фотографии.

Ранее Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк записали совместное новогоднее поздравление. Они пожелали счастья, здоровья, любви, удачи и успехов во всём.

Напомним, Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура.

1 октября стало известно, что Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Соколовской, где тренируется ее бойфренд Марк Кондратюк.

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