Ирина Роднина обратилась к российским спортсменам с пожеланиями на 2023 год

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина поздравила российских фигуристов с наступлением нового, 2023-го года.

«Всем российским спортсменам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и отличных результатов. Пусть мечты и сбываются! Самое главное, чтобы в новом году всем нам было спокойнее и интереснее», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по фигурному катанию завоевала шесть наград — два золота (в командном турнире и соревнованиях у женщин), три серебра (в женском и парном катании, а также в танцах на льду) и одну бронзу (в парном катании). Олимпиада была омрачена допинг-скандалом с россиянкой Камилой Валиевой.