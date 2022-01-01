Нугуманова опубликовала новую фотографию с Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в одиночном катании, опубликовала новый пост в социальной сети. Спортсменка показала фотографию, где она запечатлена с собакой на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Фото: Из личного архива Елизаветы Нугумановой

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

Нугуманова является серебряным и бронзовым призёром этапов серии Гран-при среди юниоров. Фигуристка имеет звание мастера спорта России (2018).

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