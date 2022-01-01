Александр Жулин: в 2023 году желаю российским фигуристам принять участие в ЧМ и ЧЕ

Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин обратился к российским фигуристам с пожеланиями на 2023 год.
«В 2023 году желаю российским фигуристам принять участие в чемпионате Европы и мира», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), в целях защиты целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников совет Международного союза конькобежцев (ISU) приостановил участие российских и белорусских спортсменов, а также других официальных лиц этих стран в состязаниях под своей эгидой.
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