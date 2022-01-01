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Валиева опубликовала фотографию с Мельниковой, Ерёминой и Уваровой

Валиева опубликовала фотографию с Мельниковой, Ерёминой и Уваровой
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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальной сети новую фотографию, на которой спортсменка запечатлена с гимнастками Ангелиной Мельниковой и Еленой Ерёминой, а также танцовщицей Евой Уваровой. Девушки в новогоднюю ночь были на московском катке.

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

В 2022 году Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Однако награждение до сих пор не состоялось, так как перед церемонией стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном 25 декабря 2021 года. Сейчас расследованием занимается уже Спортивный арбитражный суд.

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