Щербакова: год получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поздравила болельщиков с наступлением 2023 года.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И просто хочу пожелать всем счастья.Этот год у меня получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги. Но многие события не забудутся никогда», – написала Щербакова в социальных сетях.
Щербакова летом перенесла операцию на колене и приняла решение пропустить первую половину сезона, чтобы восстановиться.
Анна вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой работала ведущей телепроекта «Ледниковый период». Участие в шоу «Спящая красавица» — это одно из первых выступлений Щербаковой перед зрителями после операции и восстановительного периода.
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