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Москвина ответила на претензии отца Трусовой к Первому каналу

Москвина ответила на претензии отца Трусовой к Первому каналу
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала ситуацию с конфликтом отца Александры Трусовой с Первым каналом. Напомним, отец 16-летней фигуристки требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления его дочери.

«Как тренер я бы сказала этому родителю: «Я же к вам не прихожу в кабинет и не говорю: у вас не так расставлены документы или вы не то делаете». Поэтому если вы доверили свою дочку, чтобы она была представителем Федерации фигурного катания России, вы должны доверять специалистам федерации, тренерам и представителям телевизионного канала, у которого есть все основания принимать те решения и ставить тех специалистов, чтобы говорить о соревнованиях. Если вы хотите все-таки участвовать в этом, тогда нанимайтесь и работайте на телеканале», – приводит слова Москвиной 78.ru.

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Отец Трусовой требовал запретить Тарасовой и Ягудину комментировать выступления дочери
Комментарии
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