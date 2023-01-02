Тутберидзе выложила новогодние фото с дочерью и Смолкиным

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в своих социальных сетях новогодние фотографии со своей дочерью фигуристкой Дианой Дэвис и её партнёром в танцах на льду Глебом Смолкиным.

«С Новым годом! Всем здоровья, мира и любви!» — подписала фото Тутберидзе, добавив несколько новогодних эмодзи.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

Напомним, Дэвис и Смолкин, которые живут и тренируются в США, пропустили чемпионат России в Красноярске в конце декабря. До этого фигуристы пропустили два этапа Гран-при.

Дэвис и Смолкин — серебряные призёры чемпионата России, бронзовые призёры чемпионата России среди юниоров и победители финала кубка России среди юниоров. Глеб Смолкин является сыном российского актёра Бориса Смолкина.