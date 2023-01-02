Этери Тутберидзе: желаю всем меньше ненависти в душе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своих социальных сетях новогодний пост, призывающий к миру.

«С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы. Очень надеюсь, что следующий год будет объединять людей независимо от расы, национальности или цвета паспорта. Всем Здоровья, Мира и Любви! P. S. У нас планета одна на всех, так давайте её беречь», — подписала фото Тутберидзе, добавив несколько новогодних эмодзи.

В 2022 году Этери Тутберидзе была присвоена категория тренера высшего национального уровня. Среди её воспитанников — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сейчас под её руководством тренируются олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова, а также обладательница золотой медали чемпионата России Софья Акатьева.