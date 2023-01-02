«Зимние забавы». Петросян показала, как кормит уток и оленей

15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян опубликовала новые фотографии в социальных сетях, на которых показала, как проводит новогодние праздники.

На фото спортсменка гуляет на природе и кормит разнообразных представителей фауны.

Фото: Личный архив Аделии Петросян

Фото: Личный архив Аделии Петросян

Аделия Петросян заняла пятое место в одиночных соревнованиях на прошедшем в Красноярске чемпионате России. Она является обладательницей двух медалей юниорской серии Гран-при: золота этапа в Словении 2021 года и бронзы этапа в Словакии 2021 года, серебряным призёром первенства России среди юниоров (2021), победительницей второго этапа взрослого Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Петросян тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU).