Навка после слухов о разводе с Песковым опубликовала семейное фото

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка выложила семейное фото со своим мужем Дмитрием Песковым и дочерью Надеждой. В последнее время в СМИ появлялась информация о том, что пара развелась.
Фото: из личного архива Навки
«Новый год для нас — это семейный праздник, с традициями, подарками, пожеланиями и праздничной атмосферой! И как бы рабочие обстоятельства ни складывались, мы всегда стараемся провести его все вместе, в семейном кругу», — подписала фото Татьяна Навка.
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она является двукратной чемпионкой Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
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