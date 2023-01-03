Инна Гончаренко рассказала, кого считает открытием 2022 года в российском фигурном катании

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, кого и почему считает открытием 2022 года в российском фигурном катании. Напомним, ISU отстранил россиян от международных стартов на неопределённый срок.

«Я бы назвала открытием этого года Петра Гуменника. Он давно катается – то появлялся, то пропадал. Сейчас он снова находит себя. С другой стороны, можно было бы назвать Акатьеву открытием. Но она по юниорам всё выигрывала, была на виду. Нельзя сказать, что она резко появилась из тени.

Поэтому в большей степени открытием является всё-таки Гуменник, который чуть было не выиграл чемпионат России. Было ожидаемо, что Акатьева будет претендовать на самые высокие места, чего не скажешь про Гуменника», — приводит слова Гончаренко Metaratings.