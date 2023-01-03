Инна Гончаренко рассказала, кого считает открытием 2022 года в российском фигурном катании
Поделиться
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, кого и почему считает открытием 2022 года в российском фигурном катании. Напомним, ISU отстранил россиян от международных стартов на неопределённый срок.
«Я бы назвала открытием этого года Петра Гуменника. Он давно катается – то появлялся, то пропадал. Сейчас он снова находит себя. С другой стороны, можно было бы назвать Акатьеву открытием. Но она по юниорам всё выигрывала, была на виду. Нельзя сказать, что она резко появилась из тени.
Поэтому в большей степени открытием является всё-таки Гуменник, который чуть было не выиграл чемпионат России. Было ожидаемо, что Акатьева будет претендовать на самые высокие места, чего не скажешь про Гуменника», — приводит слова Гончаренко Metaratings.
Комментарии
- 3 января 2023
-
21:59
-
20:58
-
18:02
-
14:29
- 2 января 2023
-
22:28
-
21:37
-
16:52
-
16:29
-
16:19
-
13:48
-
12:12
-
09:42
- 1 января 2023
-
21:36
-
20:43
-
19:15
-
19:03
-
18:24
-
16:30
-
14:30
-
10:00
-
01:23
-
00:28
- 31 декабря 2022
-
22:13
-
22:03
-
21:45
-
19:45
-
18:57
-
18:42
-
18:27
-
18:04
-
15:15
-
12:30
-
12:09
-
11:04
-
10:46
Партнерский контент